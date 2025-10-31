ГТК: прямая обязанность литовских служб — пропуск собственных перевозчиков через национальную границу

Ранее значительная часть литовских перевозчиков для въезда в Беларусь использовала альтернативные пункты пропуска. После закрытия границы с Литвой и их массовой переориентации на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления на этих участках возникли серьезные заторы. Все это привело к многокилометровым очередям, длительным простоям белорусских и транзитных перевозчиков, значительным экономическим потерям и срывам графиков поставок.