ГТК: прямая обязанность литовских служб — пропуск собственных перевозчиков через национальную границу

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет Беларуси прокомментировал принятое сегодня постановление правительства об ограничении движения грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) литовской регистрации белорусско-литовским участком границы, сообщает БЕЛТА.
В Беларуси ограничили движение литовских грузовиков белорусско-литовским участком границы МИД Беларуси напомнил Польше и Литве, что вопрос открытия границы не может решаться ими единолично.
Принятое решение об ограничении призвано защитить интересы белорусских и других добросовестных перевозчиков.
Как отметили в ГТК, Литва неоднократно в одностороннем порядке принимала решение о закрытии пунктов пропуска. После первого инцидента 22 октября последовали еще три необоснованных ограничения, а действующий режим закрытия продлен до 01.00 1 декабря 2025 года.
Вследствие этих решений на территории Беларуси оказались заблокированы почти 5 тыс. единиц литовских тягачей и прицепов, которые смогут покинуть республику только после открытия границы литовскими властями.
Ранее значительная часть литовских перевозчиков для въезда в Беларусь использовала альтернативные пункты пропуска. После закрытия границы с Литвой и их массовой переориентации на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления на этих участках возникли серьезные заторы. Все это привело к многокилометровым очередям, длительным простоям белорусских и транзитных перевозчиков, значительным экономическим потерям и срывам графиков поставок.
«Пропуск собственных перевозчиков через национальную границу — прямая обязанность литовских служб», — подчеркнули в ГТК. -0-
