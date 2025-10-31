В Telegram появилась новая функция для российских пользователей: для чего она

Мессенджер Telegram начал предоставлять российским пользователям возможность войти в свой аккаунт, подтвердив адрес электронной почты. Соответствующая функция доступна в большинстве других сервисов и мессенджеров, но для Telegram это новинка.
Теперь в разделе «Конфиденциальность» появилась функция добавления электронной почты. С её помощью можно войти в аккаунт с другого устройства, подтвердив адрес электронной почты и введя специальный код — стандартная и привычная операция. Эта опция доступна как на iOS и Android, так и в версии для ПК.
Напомним, что до появления такой возможности войти в аккаунт мессенджера можно было только двумя способами: по QR-коду или номеру телефона.
