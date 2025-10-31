В гимназии № 642 в Петербурге открыли новое образовательное пространство

Образовательное пространство «Яндекс Лицей» открыли в гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в местной администрации.
Теперь гимназисты смогут углубленно изучать информатику с современными возможностями и технологиями. Двухгодичная программа позволит учащимся освоить язык Python, работу с библиотеками и классами, погрузиться в мир промышленного программирования и реализовать свои проекты. Занятия будут проводить опытные педагоги, получившие официальную аккредитацию от многопрофильной технологической компании.
Отметим, участие в программе — не только глубокое изучение программирования, но и уверенная подготовка к будущим профессиональным успехам в сфере IT и высоким результатам на олимпиадах.️
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.