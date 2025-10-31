Трамп не предоставил Венгрии исключение из «нефтяных» антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп не согласился предоставить Венгрии исключение из «нефтяных» антироссийских санкций. Об этом стало известно в пятницу, 31 октября.
— Премьер-министр Венгрии Орбан попросил об исключении из санкций против России, но я не предоставил Орбану освобождение, — заявил президент США. Его слова передает «Радио 1».
Ранее западные аналитики заявили, что Трамп начал сомневаться в необходимости усиления антироссийских санкций. По их информации, президент США изменил свое мнение после встречи с главой КНР Си Цзиньпином.
30 октября в южнокорейском Пусане прошли переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Встреча, в ходе которой политики обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, продлилась один час и 40 минут.
До этого президент США планировал затронуть на встрече с китайским политиком тему урегулирования конфликта России и Украины. Он напомнил, что Вашингтон ввел в отношении Москвы «очень жесткие санкции».
Ранее лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж раскрыл, почему Трамп обиделся на Путина. По его словам, президент России выставил коллегу из США полным дураком.