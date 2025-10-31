Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не предоставил Венгрии исключение из «нефтяных» антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп не согласился предоставить Венгрии исключение из «нефтяных» антироссийских санкций. Об этом стало известно в пятницу, 31 октября.

Президент США Дональд Трамп не согласился предоставить Венгрии исключение из «нефтяных» антироссийских санкций. Об этом стало известно в пятницу, 31 октября.

— Премьер-министр Венгрии Орбан попросил об исключении из санкций против России, но я не предоставил Орбану освобождение, — заявил президент США. Его слова передает «Радио 1».

Ранее западные аналитики заявили, что Трамп начал сомневаться в необходимости усиления антироссийских санкций. По их информации, президент США изменил свое мнение после встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

30 октября в южнокорейском Пусане прошли переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Встреча, в ходе которой политики обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, продлилась один час и 40 минут.

До этого президент США планировал затронуть на встрече с китайским политиком тему урегулирования конфликта России и Украины. Он напомнил, что Вашингтон ввел в отношении Москвы «очень жесткие санкции».

Ранее лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж раскрыл, почему Трамп обиделся на Путина. По его словам, президент России выставил коллегу из США полным дураком.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше