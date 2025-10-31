Раскрыта внешность экс-любовницы Аскольда Запашного, родившей ему внебрачного сына

Напомним, Аскольд Запашный признался, что расстался с любовницей Дианой из-за её отказа принимать его детей от жены Элен. Дрессировщик рассказал, что несколько лет изменял жене, с которой воспитывает двух дочерей, и от Дианы у него родился сын. Однако после рождения ребёнка они расстались. После разрыва с любовницей Запашный попытался наладить отношения с женой, но тщетно. Шоумен обеспечивает всех своих детей, включая внебрачного.