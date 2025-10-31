Ричмонд
Раскрыта внешность экс-любовницы Аскольда Запашного, родившей ему внебрачного сына

Внебрачный сын известного дрессировщика Аскольда Запашного родился девять лет назад, а его маму зовут Диана — раньше она была воздушной гимнасткой в цирке братьев Запашных. Об этом сообщает Super.ru.

Источник: Life.ru

Элен, которая развелась с Запашным 20 сентября, утверждает, что Диана была близкой подругой семьи. По информации издания, Диана родила сына девять лет назад, в то время как Аскольд Запашный и его жена Элен готовились отметить 10-летие брака. У Аскольда и Элен также есть двое совместных детей: 15-летняя Ева и 14-летняя Эльза.

Напомним, Аскольд Запашный признался, что расстался с любовницей Дианой из-за её отказа принимать его детей от жены Элен. Дрессировщик рассказал, что несколько лет изменял жене, с которой воспитывает двух дочерей, и от Дианы у него родился сын. Однако после рождения ребёнка они расстались. После разрыва с любовницей Запашный попытался наладить отношения с женой, но тщетно. Шоумен обеспечивает всех своих детей, включая внебрачного.

