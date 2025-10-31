Одобренные правительством РФ мастер-планы развития городов ЯНАО и закрытие главной переправы: события дня

В третьем квартале текущего года Ямальские компании проявили интерес к водителям грузовиков, сварщикам и машинистам спецтехники. Им платили самые высокие зарплаты в добывающей отрасли ЯНАО. Медианная зарплата инженеров-механиков в ЯНАО достигла 134,8 тысячи рублей за девять месяцев текущего года. Это превысило на 38% среднероссийские показатели.