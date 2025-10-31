Отравившиеся шаурмой посетители отсудили деньги у владельца кафе в Кунгуре

URA.RU уже рассказывало, что массовое отравление в кунгурском кафе зафиксировано в начале года. Среди пострадавших 73 человека, включая 25 детей. 66 посетителей были госпитализированы. Проверка выявила многочисленные нарушения, включая использование мяса неизвестного происхождения и хранение продуктов на полу. Имомов заявлял, что причиной отравления стал соус.