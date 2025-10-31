Отравившиеся шаурмой посетители отсудили деньги у владельца кафе в Кунгуре

Среди пострадавших — десятки посетителей заведения.
Отравившиеся шаурмой жители Кунгура (Пермский край) отсудили компенсацию у владельца местного кафе SHAURMA COSMOS Шухрата Имомова. Об этом сообщила пресс-служба Кунгурского районного суда.
«Решением суда с индивидуального предпринимателя в пользу потребителей взыскан материальный ущерб и компенсация морального вреда, с учетом тяжести причиненного вреда и затраченных денежных средств на лечение», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Инстанция удовлетворила иск Роспотребнадзора, который требовал обязать Имомова компенсировать ущерб посетителям его заведения.
Точная сумма компенсации не была раскрыт. При этом первоначальный размер группового иска составлял 1,66 млн рублей.
URA.RU уже рассказывало, что массовое отравление в кунгурском кафе зафиксировано в начале года. Среди пострадавших 73 человека, включая 25 детей. 66 посетителей были госпитализированы. Проверка выявила многочисленные нарушения, включая использование мяса неизвестного происхождения и хранение продуктов на полу. Имомов заявлял, что причиной отравления стал соус.