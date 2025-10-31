CAS допустил российских саночников до международных соревнований

Ранее легендарный американский скейтбордист Дэнни Уэй высказался за возвращение российского флага и гимна на крупнейшие международные соревнования. Он заявил, что каждый спортсмен, включая россиян, должен иметь возможность с гордостью представлять свою страну. Уэй подчеркнул, что важно, кто катается лучше, а не откуда он родом, и что он был бы рад видеть на пьедестале спортсменов из России или любой другой страны.