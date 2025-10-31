Ричмонд
Интерактивные площадки и встречи с деканами: день открытых дверей пройдет в БРУ 1 ноября

В этот день школьники, абитуриенты и их родители получат всю актуальную информацию о специальностях и порядке поступления, ознакомятся с современной материально-технической базой факультетов университета.

31 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет в Белорусско-Российском университете 1 ноября. Об этом БЕЛТА рассказали в вузе.

В этот день школьники, абитуриенты и их родители получат всю актуальную информацию о специальностях и порядке поступления, ознакомятся с современной материально-технической базой факультетов университета. Кроме этого, все участники мероприятия смогут посетить интерактивные площадки факультетов, встречи с деканами. В день открытых дверей можно будет получить консультации представителей приемной комиссии.

В мероприятии запланировано участие организаций — заказчиков кадров Могилевской области, которые расскажут о своих организациях и особенностях поступления на условиях целевой подготовки.

День открытых дверей пройдет в учебном корпусе № 7 по ул. Ленинской, 89 Б. Начало в 10.30.-0-