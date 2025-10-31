Интерактивные площадки и встречи с деканами: день открытых дверей пройдет в БРУ 1 ноября

В этот день школьники, абитуриенты и их родители получат всю актуальную информацию о специальностях и порядке поступления, ознакомятся с современной материально-технической базой факультетов университета. Кроме этого, все участники мероприятия смогут посетить интерактивные площадки факультетов, встречи с деканами. В день открытых дверей можно будет получить консультации представителей приемной комиссии.