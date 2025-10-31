Фанаты «Братьев Грим» подпевали хитам группы на улице в Кургане. Видео

Корреспондент также отметил, что курганцы, которые не смогли попасть на концерт в ресторан «Гости», собрались на улице и подпевали артисту. Вечер был посвящен воспоминаниям. Артист вместе с фанатами вспомнили времена, когда музыку слушали на кассетах, а по ТВ впервые показывали сериал «Не родись красивой», в котором солист группы сыграл самого себя.