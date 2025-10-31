Более 770 семей Приморского края направили маткапитал на оплату детсада

Средства материнского капитала на оплату детского сада с начала текущего года направили 775 семей Приморского края, сообщили в региональном агентстве проектного управления. Государственная поддержка родителей и детей ведется по национальному проекту «Семья».
Семьи могут использовать материнский капитал для оплаты государственных и частных детских садов, а также дополнительных занятий в них. Направить средства на эти цели можно сразу после рождения ребенка.
«Денежные средства можно направить на содержание в детском саду и обучение любого из детей в семье, даже если сертификат был выдан на старшего ребенка, а в дошкольное образовательное учреждение идет его младший брат или сестра», — отметила руководитель отделения Социального фонда России по Приморскому краю Александра Вовченко.
Для оплаты детского сада с помощью маткапитала родителям необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», клиентскую службу регионального отделения соцфонда или многофункциональный центр.
Напомним, средствами материнского капитала можно оплатить обучение в вузе, колледже, кружках и секциях, курсы вождения автомобиля или изучения языка. Всего за время действия программы более 40 тыс. семей региона направили маткапитал на образование детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.