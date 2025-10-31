Более 770 семей Приморского края направили маткапитал на оплату детсада

«Денежные средства можно направить на содержание в детском саду и обучение любого из детей в семье, даже если сертификат был выдан на старшего ребенка, а в дошкольное образовательное учреждение идет его младший брат или сестра», — отметила руководитель отделения Социального фонда России по Приморскому краю Александра Вовченко.