40 проституток за четыре дня: как погулял в Таиланде лишенный всех титулов принц Эндрю

Daily Mail рассказал, какие скандалы устраивал лишенный всех титулов и званий брат короля Карла III Эндрю. Британский историк Эндрю Лауни, специализирующийся на королевской семье, заявил, что у экс-принца отсутствуют моральные принципы. По словам эксперта, Эндрю использовал свое служебное положение для личного обогащения и знакомств с женщинами.
Лауни привел в пример официальный визит принца в Таиланд в 2001 году. Тогда, по утверждению историка, Эндрю, находившийся в состоянии кризиса среднего возраста, заказал в свой номер в пятизвездочном отеле услуги 40 проституток за четыре дня.
Историк подчеркнул, что принц использовал должность торгового представителя, которую финансировали британские налогоплательщики, для организации подобных поездок. Данную информацию впоследствии подтвердили несколько независимых источников, включая корреспондента Reuters и члена таиландской королевской семьи.
Накануне стало известно, что Королевский двор Великобритании принял жесткие меры в отношении принца Эндрю, младшего брата короля Карла III. Как сообщается, монарх инициировал процедуру лишения его всех формальных титулов и воинских почестей. Отныне Эндрю Маунтбеттен-Виндзор не будет носить королевский титул. Параллельно ему было направлено уведомление о расторжении договора аренды на резиденцию Royal Lodge в Виндзорском замке. В канцелярии короля подтвердили, что экс-принц покинет королевские апартаменты и переедет в частное жилье.