На Украине запретили фильмы с российским актером Колокольниковым

На Украине вводятся ограничения на показ популярных западных фильмов и телевизионных шоу, в которых принимал участие российский актер Юрий Колокольников. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале «Политика страны».
Согласно сведениям источника, ряд платформ потокового вещания по запросу Министерства культуры Украины убрали из доступа четвертый сезон сериала «Игра престолов» и третий сезон «Белого лотоса». Также был ограничен просмотр кинолент «Довод», режиссером которой является Кристофер Нолан, и «Крейвен-охотник» от компании Marvel для зрителей на территории страны.
Помимо этого, сообщается, что Колокольников фигурирует в перечне лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, составленном СБУ. К тому же, на украинские экраны не вышел новый фильм Даррена Аронофски под названием «Поймать с поличным».
Ранее сообщалось, что власти Украины запретили журналистам посещать зоны блокирования ВСУ.