На Украине запретили фильмы с российским актером Колокольниковым

Согласно сведениям источника, ряд платформ потокового вещания по запросу Министерства культуры Украины убрали из доступа четвертый сезон сериала «Игра престолов» и третий сезон «Белого лотоса». Также был ограничен просмотр кинолент «Довод», режиссером которой является Кристофер Нолан, и «Крейвен-охотник» от компании Marvel для зрителей на территории страны.