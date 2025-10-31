Ричмонд
На Украине запретили фильмы с российским актером Колокольниковым

Некоторые стриминговые сервисы по требованию украинского Минкульта удалили четвертый сезон «Игры престолов» и третий сезон «Белого лотоса».

Источник: Аргументы и факты

На Украине вводятся ограничения на показ популярных западных фильмов и телевизионных шоу, в которых принимал участие российский актер Юрий Колокольников. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале «Политика страны».

Согласно сведениям источника, ряд платформ потокового вещания по запросу Министерства культуры Украины убрали из доступа четвертый сезон сериала «Игра престолов» и третий сезон «Белого лотоса». Также был ограничен просмотр кинолент «Довод», режиссером которой является Кристофер Нолан, и «Крейвен-охотник» от компании Marvel для зрителей на территории страны.

Помимо этого, сообщается, что Колокольников фигурирует в перечне лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, составленном СБУ. К тому же, на украинские экраны не вышел новый фильм Даррена Аронофски под названием «Поймать с поличным».

Ранее сообщалось, что власти Украины запретили журналистам посещать зоны блокирования ВСУ.