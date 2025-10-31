Ричмонд
В Ростовской области вернули пенсионеру деньги, украденные мошенниками

Жителю Мясниковского района вернули 380 тысяч рублей по решению суда.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области защитила права пожилого жителя Мясниковского района, ставшего жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Неизвестный позвонил мужчине и, представившись сотрудником банка, убедил его перевести накопления на «безопасный счет». Потерпевший лишился более 380 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании этих средств с владельца счета, куда ушли деньги. Суд требования удовлетворил, пенсионеру возвращена вся сумма. Исполнение решений находится под контролем прокуратуры.

В ведомстве напомнили: при звонках якобы «из банка» нужно сохранять спокойствие, не переводить деньги и сразу связываться с правоохранителями — это поможет избежать обмана и защитить свои средства.

