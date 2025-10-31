22-летний парень пропал пути в Уфу: его не могут отыскать уже почти три недели

Как сообщают волонтеры, молодой человек пропал 11 октября по пути из поселка Чишмы в Уфу. Приметы пропавшего: его рост — 180 сантиметров, у него плотное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Был одет в черную куртку, темно-серые спортивные брюки, белые кроссовки и черную кепку.