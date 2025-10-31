22-летний парень пропал пути в Уфу: его не могут отыскать уже почти три недели

В Башкирии уже 20 дней идут поиски пропавшего 22-летнего Алексея Лихмана. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, молодой человек пропал 11 октября по пути из поселка Чишмы в Уфу. Приметы пропавшего: его рост — 180 сантиметров, у него плотное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Был одет в черную куртку, темно-серые спортивные брюки, белые кроссовки и черную кепку.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
