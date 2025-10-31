Хакеры обнародовали личные данные главкома БПЛА Украины Роберта Бровди

Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini провели масштабную кибероперацию и взломали базы данных шести крупнейших страховых фирм Украины. В результате они получили доступ к личным данным командира Сил беспилотных систем страны Роберта Бровди, также известного как «Мадьяр». Об этом в пятницу, 31 октября, сообщило агентство РИА Новости.
В архиве, который получили хакеры, находятся паспортные данные военнослужащего, его год рождения и адрес регистрации. Всего при проведении операции группировки выгрузили свыше десяти миллионов пакетов документов на физические и юридические лица, заводы, автомобили, а также грин-карты, страховые договора, водительские удостоверения, видеозаписи и фотоматериалы с оценками ущерба после прилетов, передает агентство.
Представитель KillNet, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что кибероперация длилась больше недели, и в ее рамках под атаку группировок попали такие компании, как «Арсенал Страхование», «ТАС Страхование», «ОРАНТА Страхование», «Первое Страхование», «Гардиан Страхование» и «Эталон Страхование».