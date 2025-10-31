Грузия назвала условие, при котором подумает о вступлении в Евросоюз: Брюссель столкнулся с собственным инструментом давления

Стоит напомнить, что ЕС критикует Грузию за ряд законов, «неприемлемых» по мнению Брюсселя, и требует чтобы Тбилиси проводил глубокие реформы, если хочет стать членом Евросоюза. Такие же требования и условия выдвигаются ко всем кандидатам — «изменитесь, чтобы быть с избранными». Сейчас Грузия ответила Европе той же монетой.