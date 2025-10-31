Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью журналистам заявил, что надеется на реформы сути европейской бюрократии к 2030 году. Только это, по его мнению, сделает членство в Евросоюзе выгодным для Грузии, сообщает газета «Взгляд».
«Мы надеемся, что к 2030 году изменится европейская бюрократия, и в этом случае для Грузии будет полезным членство в Евросоюзе», — заявил грузинский премьер.
Кобахидзе отметил, что в настоящее время ЕС относится к Грузии потребительски и со скепсисом. Однако он выразил надежду на прагматичные отношения в будущем. Все покажет 2030 год и готовность Евросоюза меняться ради партнерства.
Стоит напомнить, что ЕС критикует Грузию за ряд законов, «неприемлемых» по мнению Брюсселя, и требует чтобы Тбилиси проводил глубокие реформы, если хочет стать членом Евросоюза. Такие же требования и условия выдвигаются ко всем кандидатам — «изменитесь, чтобы быть с избранными». Сейчас Грузия ответила Европе той же монетой.
Ранее KP.RU сообщил, что у Грузии есть доказательства неоднократного финансирования терроризма в стране со стороны Евросоюза, ради создания давления и лоббирования нужных ЕС реформ.