CNN: Пентагон одобрил передачу Украине крылатых ракет Tomahawk

Пентагон одобрил поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.
Представители Пентагона якобы считают, что передача киевскому режиму ракет Tomahawk якобы не окажет негативного влияния на арсеналы вооружений Соединенных Штатов.
При этом в американском министерстве подчеркнули, что окончательное решение по передаче ракет остается за президентом США Дональдом Трампом.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломат напомнила слова президента РФ Владимира Путина, что передача ракет Tomahawk Киеву нанесет непоправимый ущерб двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона.