Жителю Петербурга дали 5,5 года тюрьмы за одобрение деятельности РДК*

Ранее Life.ru сообщал, что Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор журналисту Дмитрию Колезеву**, заочно осуждённому на 7,5 года лишения свободы за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Кассационная инстанция отклонила жалобу защиты Колезева**, подтвердив законность приговора фигуранту, который распространял через социальные сети ложные сведения об убийствах мирных жителей в Буче российскими военными. Суд подчеркнул, что журналист публиковал материалы, содержащие негативное и враждебное отношение к власти и гражданам России, а также к действиям Вооружённых сил РФ. Колезев** покинул территорию России после начала спецоперации, заочно арестован и объявлен в международный розыск.