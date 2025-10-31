Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21» с мышами на борту

Запуск был осуществлён с космодрома Цзюцюань (Северный Китай), корабль стартовал при помощи ракеты-носителя CZ-2F. Экипаж должен прибыть на китайскую орбитальную станцию, где сменит своих предшественников, находящихся там уже полгода. В состав нового экипажа вошли командир Чжан Лу, бортинженер У Фэй и специалист по полезной нагрузке Чжан Хунчжан. Астронавты проведут на станции 6 месяцев и сделают за это время 27 научных эксперимента.