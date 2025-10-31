Торговля людьми и органами: что творится с пленниками азиатских колл-центров

Тайская журналистка Тхапхани Иатсиричай сообщила РИА Новости о жестоких порядках в мошеннических колл-центрах. По ее словам, подневольных работников там постоянно перепродают между преступными группами, а тех, у кого испортилось здоровье, могут убить и продать на органы.
Об этом стало известно после открытия фотовыставки «Суровая правда» в Бангкоке. Иатсиричай, которая сама бывала в печально известном комплексе KK Park в Мьянме, пояснила, что каждый колл-центр работает как отдельная фирма. Они торгуют людьми, перемещая их между собой.
Журналистка уточнила, что работников перепродают в зависимости от их способностей. Если человек не справляется со сложными схемами мошенничества, его передают тем, кто использует более простые методы. Совсем неспособных женщин отправляют в караоке-бары, а мужчин заставляют выполнять тяжелую физическую работу.
Хуже всего приходится тем, у кого возникают серьезные проблемы со здоровьем. Иатсиричай заявила, что таких людей часто убивают с целью изъятия органов для нелегальной трансплантации. По словам спасенных работников, тела жертв следователи находят в пограничной реке Мэй.
Также журналистка рассказала о внутренней организации центров. Работников селят по языковому принципу, а руководят ими лидеры-земляки, которые initially заманили их в ловушку. На вопрос о роли россиян в этой системе Иатсиричай ответила, что для боссов важен язык общения, а не гражданство. По ее данным, в центрах находятся выходцы из России и других постсоветских стран, которых используют для мошенничества как на русском, так и на английском языке.
Ранее KP.RU рассказывал, как девушка из Читы прилетела в Бангкок работать моделью. Позже её похитили и вывезли в Мьянму, заточив в мошенническом колл-центре. Вызволить жертву мошенников удалось только через три дня при помощи российского посольства.