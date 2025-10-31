Торговля людьми и органами: что творится с пленниками азиатских колл-центров

Также журналистка рассказала о внутренней организации центров. Работников селят по языковому принципу, а руководят ими лидеры-земляки, которые initially заманили их в ловушку. На вопрос о роли россиян в этой системе Иатсиричай ответила, что для боссов важен язык общения, а не гражданство. По ее данным, в центрах находятся выходцы из России и других постсоветских стран, которых используют для мошенничества как на русском, так и на английском языке.