Ефремов о «Лістападзе»: рассчитываю, что на экране будут фильмы о доброте, красоте и любви

Александр Ефремов подчеркнул, что сегодня важна передача традиций, которую исповедует фестиваль, а также их отношения с новаторством. «Мы ориентируемся на то, что было сделано до нас, относимся к этому с почтением и уважением, но и принимаем то новое, которое объективно достойно быть в наше сложное время», — заметил народный артист Беларуси.