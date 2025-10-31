Ефремов о «Лістападзе»: рассчитываю, что на экране будут фильмы о доброте, красоте и любви

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист Беларуси Александр Ефремов поделился, что на Минском международном кинофестивале «Лiстапад» рассчитывает увидеть фильмы о доброте, красоте и любви, передает корреспондент БЕЛТА.
«Я искренне рассчитываю на то, что фильмы, которые окажутся на экране нашего фестиваля, будут именно о доброте, красоте, любви и человеке», — признался Александр Ефремов, отметив, что в этом году выступает в качестве зрителя, поэтому будет объективно выбирать для себя лучшие картины.
По его словам, с каждым годом количество желающих приехать на «Лiстапад» увеличивается, а это значит, что фестиваль ждут, он авторитетен и исполняет ту функцию, к которой призван.
Александр Ефремов подчеркнул, что сегодня важна передача традиций, которую исповедует фестиваль, а также их отношения с новаторством. «Мы ориентируемся на то, что было сделано до нас, относимся к этому с почтением и уважением, но и принимаем то новое, которое объективно достойно быть в наше сложное время», — заметил народный артист Беларуси.
«Хочу пожелать, чтобы на нашем фестивале было много хорошего кино и чтобы фестиваль не прекращался, а жил», — подытожил Александр Ефремов. -0-
Фото Андрея Синявского.