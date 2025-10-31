Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский губернатор поделился эмоциями от концерта с участием Спивакова и Герзмавой

Народная артистка России Хибла Герзмава и Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова выступили в Челябинске с концертом, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На большом культурном событии побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поделившись эмоциями в своем telegram-канале.

Национальный филармонический оркестр России выступил в Челябинске.

Народная артистка России Хибла Герзмава и Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова выступили в Челябинске с концертом, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На большом культурном событии побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поделившись эмоциями в своем telegram-канале.

«С великим маэстро Владимиром Спиваковым и потрясающей Хиблой Герзмавой после концерта “Я люблю тебя, жизнь!” в Челябинске. Он посвящен юбилею Великой Победы. Каждая песня, каждая строчка до мурашек и до слез — от “Священной войны” и до “Дня Победы”. Песни, которые знает и любит вся страна. Они в нашем культурном коде навсегда», — написал Алексей Текслер.

Концерт прошел в рамках всероссийского тура патриотического музыкального фестиваля «Я люблю тебя, жизнь!». В программу вошли произведения военных лет и песни о войне, включая композиции Александрова, Окуджавы, Новикова, Тухманова и других авторов. Также прозвучали классические произведения Шостаковича, Чайковского, Свиридова, Глиэра и Хачатуряна. Глава региона поблагодарил артистов за прекрасный вечер, отметив профессионализм артистов и любовь, которую они завоевали у аудитории.

Алексей Текслер с Владимиром Спиваковым и Хиблой Герзмавой.