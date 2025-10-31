Челябинский губернатор поделился эмоциями от концерта с участием Спивакова и Герзмавой

«С великим маэстро Владимиром Спиваковым и потрясающей Хиблой Герзмавой после концерта “Я люблю тебя, жизнь!” в Челябинске. Он посвящен юбилею Великой Победы. Каждая песня, каждая строчка до мурашек и до слез — от “Священной войны” и до “Дня Победы”. Песни, которые знает и любит вся страна. Они в нашем культурном коде навсегда», — написал Алексей Текслер.