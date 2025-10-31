Что означает «краш» на молодежном сленге и как понять, что это не любовь

Влюбленность в артиста — это плакаты на стенах, обсуждения кумира с подружками и тайные мечты об идеальной жизни с объектом обожания. В молодежном сленге его называют «крашем». Это может быть и знаменитость, и недоступный красавчик-одноклассник. Про само чувство к такой личности также могут сказать «краш». «Газета.Ru» разбиралась, откуда взялось это слово, чем может быть опасен краш и что делать с безответной любовью.