Что означает «краш» на молодежном сленге и как понять, что это не любовь

Влюбленность в артиста — это плакаты на стенах, обсуждения кумира с подружками и тайные мечты об идеальной жизни с объектом обожания. В молодежном сленге его называют «крашем». Это может быть и знаменитость, и недоступный красавчик-одноклассник. Про само чувство к такой личности также могут сказать «краш». «Газета.Ru» разбиралась, откуда взялось это слово, чем может быть опасен краш и что делать с безответной любовью.
Что значит «краш» на молодежном сленге.
Краш — это реально существующий человек, вымышленный персонаж или объект, к которому появляется симпатия или безответная влюбленность. Слово «краш» чаще употребляют молодые люди, используя его в качестве дополнения к словам «влюбиться», «втюриться». Еще так иногда называют объект мимолетной влюбленности — человека, который понравился, но к нему нет глубоких чувств.
Пример: Мой одноклассник Паша — краш половины девчонок нашей школы.
Часто «краш» говорят про певца, актера, блогера или другого кумира, к которому испытываешь чувства или симпатию.
Пример: Мой краш — Ваня Дмитриенко, я мечтаю с ним познакомиться.
Крашем не обязательно становится одушевленное лицо. Иногда так называют что-то, что очень сильно понравилось: рассвет, закат или материальные предметы.
Пример: Закаты — мой краш. Обожаю за ними наблюдать.
Иногда молодежь говорит «поймать краш». Так описывают непосредственно процесс появления симпатии или влюбленности.
Пример: Я поймала краш на Эдварда из «Сумерек» на моменте, где он входит в столовую.
Также существуют производные, например, «вкрашиться». Это слово и его синонимы использует поп-певица Дора в песне «Втюрилась».
Откуда появилось слово «краш».
Слова crush и crash пришли из английского языка. Сrash в переводе — «разбиваться при столкновении», «попадать в аварию», поэтому чаще всего его используют в словосочетаниях car crash (автокатастрофа), plane crash (авиакатастрофа). А еще crash означает сбой компьютерной игры или программы.
~Но в американском сленге есть выражение to have a crash, это значит «потерять голову от любви»~.
Слово crush означает «раздавить» или «разбиваться от давления». Оно используется в выражениях:
* have a crush on somebody — влюбиться в кого-то;
В 2018 году понятие «краш» определил словарь Urban Dictionary: это человек, который дарит ощущение бабочек в животе и заставляет сердце биться быстрее. Человек, которого нельзя описать одним словом, который не может выйти из головы.
В русскоязычных социальных сетях слово приобрело популярность в 2018—2019 годах благодаря множеству видеороликов в TikTok и записей в Twitter. Чаще это слово используют молодые люди, которые рассказывают о своей влюбленности в артистов.
В чем разница между крашем и влюбленностью.
При употреблении слова «краш» в речи важно понимать, что этим словом описывается невзаимная влюбленность, чувства без ответа.
~Поймать «краш» — это чувствовать влечение к другому человеку без сексуального и романтического подтекста~. Связь в этом случае основана на идеализации объекта обожания, что роднит ее с платонической влюбленностью. Такого типа влечение говорит о внутренней потребности в близости, но не обязательно — в отношениях, уточнил гештальт-терапевт Евгений Черепанов в разговоре с «Газетой.Ru». Это может быть потребность в романтике, вдохновении, ощущении «живости».
А еще в отличие от взаимной влюбленности, ~ «краш» позволяет безопасно испытывать эмоции.~ Здесь есть место эйфории и мечтам, нет места бытовым конфликтам и обязательствам. Также нет риска быть отвергнутым, преданным или разочарованным, подчеркнул эксперт.
Почему у человека возникает краш.
Чаще «ловят краш» подростки и молодые люди, у которых еще формируется способность к эмоциональной близости. Но это не значит, что взрослые не могут влюбиться в того, с кем не получится отношений.
По мнению психолога, зрелый человек может влюбиться в «краша» в периоды эмоциональной нестабильности, одиночества или дефицита внимания, для восполнения эмоционального голода.
В это время влюбленный человек не способен видеть недостатки объекта своего влечения или не придает им значения. Врач-психиатр Антон Шестаков объяснил, что в момент влюбленности префронтальная кора головного мозга, отвечающая за критическое мышление и реалистичную оценку, работает менее активно. Когда информации о человеке недостаточно, психика включает защитный механизм проекции. Мы бессознательно наделяем объект влечения качествами, которые хотели бы видеть. Это связано с внутренним образом идеального партнера, сформированным в детстве. Психоаналитики называют это переносом — трансфером. В этот момент человек становится экраном для неосознанных желаний и потребностей.
Именно поэтому чаще всего «ловят краш» на артистов или несуществующих персонажей. Феномен известен еще с XIX века, когда влюблялись в писателей или артистов театра. По мнению психолога Евгения Черепанова, социальные сети только усиливают эффект присутствия. Человек будто заглядывает в личную жизнь знаменитости, наблюдает его эмоции и реакции. Из-за того, что мозг не различает экранную иллюзию и реальное присутствие человека, возникает эмоциональное вовлечение.
Что чувствует человек, когда «вкрашился».
Во время влюбленности в организме активируются зоны, которые отвечают за удовольствие и мотивацию. В этот момент выделяются гормоны, связанные с удовольствием, привязанностью и возбуждением — дофамин, серотонин и окситоцин.
Аналогия слова «краш» со сбоем не случайна: в состоянии влюбленности многие системы организма работают иначе. У человека активируются префронтальная, теменно-височно-затылочная, височно-теменная области мозга. Потоотделение усиливается, а сердцебиение учащается. В этот момент чувства могут быть очень интенсивными, предупреждает Евгений Черепанов. Человек может испытывать, эйфорию, возбуждение, а также ревность и тревожное ожидание.
В этот же момент уровень серотонина, отвечающего в том числе за эмоциональную стабильность и контроль импульсов, снижается. Низкий серотонин вызывает навязчивые мысли, в том числе ассоциации и воспоминания, связанные с объектом воздыхания. А личная встреча и вовсе может вызвать экстаз.
Подобная влюбленность самому человеку может казаться безобидной. Но у сильной увлеченности есть и минусы — формирование нереалистичных ожиданий от партнера, риск пренебречь реальными отношениями, а также ревность и эмоциональная зависимость от объекта воздыхания. Человек может испытывать тревогу, если его краш давно не размещал посты, могут появиться перепады настроения и даже потеря сна. В отдельных случаях можно говорить о зависимости, когда «краш» пагубно влияет на жизнь и поведение влюбленного.
Краш — это любовь или зависимость?
Ключевое различие между здоровой любовью и патологической привязанностью лежит в эмоциональной окраске переживаний, утверждает Антон Шестаков. Настоящая любовь — это положительное чувство, которое вызывает радость, вдохновение, чувство наполненности, желание развиваться. Невзаимная влюбленность тоже может развить мотивацию, чтобы улучшить что-то в себе или решиться на смелый шаг ради объекта воздыхания, так как возникает иллюзия близости и доступности (хотя на самом деле контакт односторонний).
Если же чувства сопровождаются тревогой, страхом потери, ревностью, чувством неполноценности, опустошением и другими негативными эмоциями, здесь можно говорить о появлении зависимости.
Когда объект воздыхания вызывает только негативные чувства и заставляет искать в себе комплексы, а в голове возникает мысль «я не на его уровне» или «я не смогу быть с ним», пора бить тревогу.
Что делать с крашем.
Специалисты сходятся во мнении, что подавлять эмоции — не лучший путь, это неэффективно. Вытесненные переживания найдут выход через психосоматические симптомы или деструктивное поведение, предупреждают эксперты. Но и бесконечное погружение в переживания разрушает, так как укрепляет нейронные связи патологического паттерна.
Работать с этими чувствами нужно осознанно. Основа психического здоровья — это принятие своих эмоций. Важно понять, откуда растут чувства: это потребность в близости, одиночество или нереализованность в любви?
Психологи советуют:
* Задать себе вопрос «Что мне дает эта влюбленность?»;
При этом важно не осуждать себя за чувства — они естественны. Но важно не позволить им захватить контроль над реальностью. Если через два-три месяца интенсивность симптомов не снижается, следует обратиться к специалисту.