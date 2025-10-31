К конкурсу «Самая читающая школа России» присоединились два учреждения НАО

Две школы Ненецкого автономного округа (НАО) стали участниками конкурса «Самая читающая школа России», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
В число участников вошли средняя школа № 3 из Нарьян-Мара и основная школа поселка Каратайка. На региональном этапе конкурсантам предстоит провести мероприятие по предложенным материалам и интеллектуальный турнир «Знание. Игра». Впереди — защита авторских практик, направленных на развитие, воспитание и самореализацию детей, а также популяризацию чтения среди школьников.
Кроме того, в еще одном профессиональном состязании, конкурсе мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России», представлены четыре учителя из региона. Участники проведут внеурочные мероприятия с использованием мастер-лекций, а также посоревнуются в решении смоделированных ситуаций в рамках своих профессиональных компетенций.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.