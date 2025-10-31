Высокая вовлеченность в экономическую жизнь. О роли женщины в современном обществе рассказали в Минске

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральной научной библиотеке им. Я. Коласа НАН Беларуси прошел круглый стол «Научный потенциал гендерных исследований (женских и мужских исследований) в развитии современного общества», сообщает БЕЛТА.
Тематическая встреча стала частью V Международной научно-практической конференции «Социальное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, перспективы» Института социологии. Во время дискуссии участники рассматривали различные аспекты женского и мужского жизненного опыта с точки зрения социально-экономических, общественных и гуманитарных дисциплин: социологии, истории, философии, экономики, психологии, культурологии, а также медицинских наук. Особое внимание сфокусировали на таких темах, как актуальное состояние и перспективы гендерных исследований России и Беларуси, реализация гендерной политики в Республике Беларусь, ценностные ориентации мужчин и женщин, репродуктивное здоровье женщин, гендерный дисбаланс в профессиональной сфере и другие.
Заведующая центром Института экономики НАН Беларуси Анна Аксеневич отметила высокую вовлеченность женщин в экономическую жизнь страны. По субиндексу «участие в экономической жизни» страна занимает 9-е место в мире. Женщины превалируют в рабочей силе: 2,31 млн женщин и 2,29 млн мужчин находятся в трудоспособном возрасте. Среди незанятого трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет женщины составляют 2,76%, доля же мужчин выше — 4,16%. В то же время женщины больше времени тратят на домашнюю неоплачиваемую работу, чем мужчины: 19,17% времени уходит на домашние дела у женщин против 9,51% у мужчин. По качеству услуг в сфере здравоохранения наблюдается благоприятная обстановка, о чем свидетельствуют высокие баллы: страна занимает 1-е место в мире. Степень охвата родов, принятых высококвалифицированным медицинским персоналом, составляет почти 100%.
Как подчеркнула профессор кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета Ирина Верес, за последние 15 лет в Беларуси регистрируется изменение в структуре возрастного состава рожениц, в том числе первородящих. «Удельный вес женщин в возрастной группе 35−39 лет увеличился на более чем 30%, а доля матерей оптимального для деторождения возраста 20−29 лет снизилась на более чем 15%», — рассказала она.
По словам старшего преподавателя кафедры Института пограничной службы Валерия Бурмистрова, одной из тенденций в современном белорусском обществе, как и мире в целом, является стремление к равноправию женщин и мужчин во всех сферах общественной жизни, в том числе и военной. «Для этого в нашем государстве созданы соответствующие условия, предоставляются права и возможности. В соответствии с белорусским законодательством, регламентирующим воинскую деятельность, женщины реализуют свои конституционные права и наравне с мужчинами проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Республики Беларусь или других войсках и воинских формированиях, — пояснил он. — И как результат, происходит увеличение доли женщин в Беларуси, выполняющих воинский долг на профессиональной основе, растет число военнослужащих женского пола, имеющих военное профессиональное образование и занимающих должности командиров или начальников различных воинских подразделений».
Как отметила научный сотрудник Института социологии и модератор круглого стола Алеся Соловей, поддержка в науке необходима для всех начинающих ученых независимо от пола. Однако значимость развития научного наставничества для женщин обуславливается важными обстоятельствами. «Мировая статистика показывает, что женщины составляют треть всех исследователей, а также 28% выпускников технических факультетов и 40% — факультетов компьютерных наук и информатики. Особое значение для развития профессионального научного женского сообщества принадлежит популяризации профессии ученого в целом, роли женщин в научно-образовательной сфере и вклада женщин в науку», — рассказала она.
Участники дискуссии отметили возрастающую роль женщин в социально-экономическом развитии общества, а также в приращении фундаментального и прикладного научного знания. Проведение подобных научных мероприятий уже стало хорошей традицией для обсуждения различных вопросов с целью распространения гендерных знаний и повышения гендерной культуры академического сообщества и населения в целом. -0-
Фото Института социологии НАН.