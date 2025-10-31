Высокая вовлеченность в экономическую жизнь. О роли женщины в современном обществе рассказали в Минске

По словам старшего преподавателя кафедры Института пограничной службы Валерия Бурмистрова, одной из тенденций в современном белорусском обществе, как и мире в целом, является стремление к равноправию женщин и мужчин во всех сферах общественной жизни, в том числе и военной. «Для этого в нашем государстве созданы соответствующие условия, предоставляются права и возможности. В соответствии с белорусским законодательством, регламентирующим воинскую деятельность, женщины реализуют свои конституционные права и наравне с мужчинами проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Республики Беларусь или других войсках и воинских формированиях, — пояснил он. — И как результат, происходит увеличение доли женщин в Беларуси, выполняющих воинский долг на профессиональной основе, растет число военнослужащих женского пола, имеющих военное профессиональное образование и занимающих должности командиров или начальников различных воинских подразделений».