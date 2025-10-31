Дмитрий Миляев обсудил открытие завода автокомпонентов Haval в Тульской области в 2026 году

Машины под брендом Haval в индустриальном парке «Узловая» начали выпускать в июне 2019 года. Тогда же президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Кремле подписали соглашение о реализации второй очереди проекта. В марте 2024 года открылся завод по производству двигателей, а в этом году была освоена механическая обработка. Кроме того, на территории предприятия расположен центр исследований и разработок, где автомобили проходят различные испытания в климатической лаборатории.