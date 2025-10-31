Дмитрий Миляев обсудил открытие завода автокомпонентов Haval в Тульской области в 2026 году

Глава Тульской области Дмитрий Миляев обсудил с руководством компании «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» открытие завода автокомпонентов Haval. Новое предприятие строится на территории индустриального парка «Узловая», его открытие намечено на 2026 год.
В ходе рабочей встречи, которая прошла в представительстве Тульской области в Москве, губернатор заверил, что правительство региона продолжит оказывать проекту всю необходимую поддержку. Представители автоконцерна, в свою очередь, подтвердили намерение компании планомерно углублять локализацию производства автомобилей в Тульской области.
Машины под брендом Haval в индустриальном парке «Узловая» начали выпускать в июне 2019 года. Тогда же президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Кремле подписали соглашение о реализации второй очереди проекта. В марте 2024 года открылся завод по производству двигателей, а в этом году была освоена механическая обработка. Кроме того, на территории предприятия расположен центр исследований и разработок, где автомобили проходят различные испытания в климатической лаборатории.
В конце апреля во время делового визита делегации Тульской области в Китай губернатор Дмитрий Миляев провел переговоры с руководством автомобильного концерна о локализации в регионе производства автокомпонентов. Новый завод планируют запустить до конца второго квартала 2026 года. В нем обустроят цеха по производству компонентов шасси, элементов интерьера и экстерьера автомобилей, трансмиссии, литья под давлением. Параллельно ведется строительство четырех корпусов общежития, рассчитанных на 1700 человек. Общежитие будет готово одновременно со зданием завода.
Сейчас на предприятии уже работают порядка 5000 человек. С запуском новых заводов численность сотрудников составит около 7000.