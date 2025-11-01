Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники продолжают обманывать жителей Башкирии

На их уловки попадаются и молодые, и взрослые люди.

Источник: Башинформ

Применяя различные схемы, мошенники продолжают выманивать деньги у жителей республики, рассказали в МВД по Башкирии. Так, 49-летний житель Кумертау запоздало заметил, что на его имя была оформлена онлайн-заявка на получение кредита, хотя сам этого не делал. Кто-то накупил различных товаров на сумму свыше 700 тыс. рублей, а возвращать эти деньги с большими процентами придётся ему самому.

28-летний житель Кушнаренковского района отдал 2,5 млн рублей лжеинвесторам. Он нашёл объявление о дополнительном заработке и оставил заявку. В течение месяца мужчина вносил личные и кредитные средства, прежде чем понял, что к чему.

27-летний житель Стерлитамакского района лишился 630 тыс. рублей, поверив старой «разводке» со «встречным кредитом».

Но есть история, закончившаяся благополучно — 62-летнего пенсионера из Кумертау спас от аферистов вовремя появившийся сын. Мужчина едва не лишился около 800 тыс. рублей под предлогом перерасчета пенсии.

На днях предприниматель перевёл 5 млн рублей мошенникам, сфабриковавшим с помощью ИИ голос его знакомого.