Мошенники продолжают обманывать жителей Башкирии

Применяя различные схемы, мошенники продолжают выманивать деньги у жителей республики, рассказали в МВД по Башкирии. Так, 49-летний житель Кумертау запоздало заметил, что на его имя была оформлена онлайн-заявка на получение кредита, хотя сам этого не делал. Кто-то накупил различных товаров на сумму свыше 700 тыс. рублей, а возвращать эти деньги с большими процентами придётся ему самому.