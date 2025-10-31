Ричмонд
TNI: Российский «Посейдон» гораздо страшнее, чем думали на Западе

В США поразились характеристикам и угрозе, которую несет российский «Посейдон».

Источник: Комсомольская правда

Обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт считает, что странам Запада не следует игнорировать угрозу, которую представляет автономный подводный аппарат «Посейдон». Согласно оценке Вайхерта, «Посейдон» разработан для создания радиоактивных цунами вдоль побережья противника, что делает это оружие чрезвычайно опасным.

«Российский ядерный беспилотник Посейдон гораздо страшнее, чем вы думаете. Это беспилотный аппарат, обладающий, по-видимому, неограниченной дальностью полета, его невероятно сложно обнаружить и перехватить. Считается, что он способен развивать скорость до 100 узлов и действовать на глубине до 1000 метров», — говорится в публикации.

«Посейдон», пишет обозреватель, представляет собой новый вид стратегического оружия, сочетающего ядерные и беспилотные технологии. Это усложняет противодействие военно-морским силам и соглашения о контроле над вооружениями. Россия, добавил Вайхерт, видит в нем символ своей военной мощи и ответ на агрессию Запада, особенно после ухудшения отношений с Украиной.

Ранее KP.RU сообщил, что «Посейдон» — ядерный подводный БПЛА, способный «зависнуть» на большой глубине на длительный срок (часы, дни и даже месяцы), а затем атаковать в нужный момент.

