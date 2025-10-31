Награда в день грандиозной победы: главный тренер «Салавата Юлаева» получил орден от главы Башкирии

Сегодня, 31 октября, главный тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Виктор Козлов был удостоен высокой государственной награды. В ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства, глава Башкирии Радий Хабиров вручил тренеру орден Салавата Юлаева.
Козлов выразил благодарность руководителю республики за постоянную поддержку команды, а также поблагодарил болельщиков, которые, по его словам, всегда заполняют трибуны и активно поддерживают команду даже в трудные времена.
Виктор Козлов связан с уфимским клубом с 2009 года. В составе «юлаевцев» он в сезоне 2010/2011 стал капитаном команды и первым поднял над головой Кубок Гагарина. Уфимский клуб стал для хоккеиста родным — именно здесь он провел самый успешный этап своей карьеры и стал звездой отечественного хоккея.
В прошлом сезоне под руководством Козлова «Салават Юлаев» завоевал бронзовые медали Кубка Гагарина, уступив в полуфинале будущему чемпиону — ярославскому «Локомотиву».
В день награждения уфимская команда провела успешный матч против «Адмирала», одержав победу со счетом 5:0. После пятой победы подряд «Салават Юлаев» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
