Награда в день грандиозной победы: главный тренер «Салавата Юлаева» получил орден от главы Башкирии

Виктор Козлов связан с уфимским клубом с 2009 года. В составе «юлаевцев» он в сезоне 2010/2011 стал капитаном команды и первым поднял над головой Кубок Гагарина. Уфимский клуб стал для хоккеиста родным — именно здесь он провел самый успешный этап своей карьеры и стал звездой отечественного хоккея.