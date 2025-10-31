В Общественной палате заявили, что Россия готова к 12-летнему обучению в школах

России необходимо перейти на 12-летнюю систему обучения в школе вместо 11-летней, поскольку текущего срока обучения не хватает, чтобы ребенок усвоил весь объем знаний. Об этом в пятницу, 31 октября, заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб.
— Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. И отправлять детей в школу надо с шести лет, — высказался член ОП.
По его словам, 12-летнее обучение в школе является «требованиями сегодняшнего дня». Гриб отметил, что школьная программа усложняется, в ней появляется все больше предметов, и этот объем знаний «уже сложно уложить в 11 лет».
Он добавил, что вопрос о 12-летнем обучении в школе нужно решить в ближайшие год-два, и эта мера повлияет на качество школьного образования, которое служит основой для среднего профессионального образования, передает ТАСС.
В тот же день заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев выразил мнение, что в России будет трудно перестроить школьную программу для ее перехода на 12-летнее обучение, отметив, что для этого потребуются «огромные денежные затраты».