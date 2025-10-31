В Ростове-на-Дону 59 водителей оштрафовали за незаконную тонировку

В Ростове-на-Дону сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Тонировка», в ходе которого к административной ответственности привлекли 59 водителей. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления ведомства.
Главная цель рейда — предупреждение нарушений Правил дорожного движения и проверка машин на соответствие требованиям Технического регламента. Согласно правилам, светопропускание лобового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%.
Кроме того, один водитель отказался выполнить законное требование инспектора — его доставили в отдел полиции и привлекли к ответственности.
ГАИ Ростовской области призывает автомобилистов соблюдать требования законодательства и помнить: правильная тонировка — это не только комфорт, но и безопасность на дороге.
