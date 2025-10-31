Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону 59 водителей оштрафовали за незаконную тонировку

В Ростове-на-Дону в рейде «Тонировка» привлекли к ответственности 59 водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Тонировка», в ходе которого к административной ответственности привлекли 59 водителей. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления ведомства.

Главная цель рейда — предупреждение нарушений Правил дорожного движения и проверка машин на соответствие требованиям Технического регламента. Согласно правилам, светопропускание лобового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%.

Кроме того, один водитель отказался выполнить законное требование инспектора — его доставили в отдел полиции и привлекли к ответственности.

ГАИ Ростовской области призывает автомобилистов соблюдать требования законодательства и помнить: правильная тонировка — это не только комфорт, но и безопасность на дороге.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростовской области будут судить мужчину, угрожавшего убийством людям в машине.