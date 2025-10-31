Трехлетний внук Оззи Озборна повторил номер деда, откусив голову летучей мыши

Внук рок-музыканта Оззи Осборна по имени Сидни «повторил» скандальный номер деда, который откусил голову живой летучей мыши на концерте в 1982 году. Соответствующие кадры опубликовала английская актриса и дочь певца Келли Осборн, которая приобрела известность после участия в реалити-шоу «Семейка Осборнов».
Накануне Хэллоуина артистка засняла своего сына, одетого в костюм скелета, с плюшевой летучей мышью в руках. На видеозаписи видно, как он сначала кусает игрушку, а после откусывает ей голову и весело смеется.
— Он учился у величайших, папа! — так Осборн подписала публикацию в личном блоге.
После того как Оззи Осборн откусил голову летучей мыши, он отправился делать прививку от бешенства. Записи оригинального инцидента не сохранилось, но музыкант воссоздал момент с летучей мышью для телепередачи в 1998 году.
