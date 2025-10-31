Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выходные в Молдове: Ноябрь бьёт прошлогодние рекорды — тепло и комфортно, синоптики уточняют, когда опять будет + 20

Какой будет погода в Молдове в субботу, 1 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем + 14. Ветер 7 км/час, максимальные порывы — 19 км/час, ну, практически штиль. Облачно с прояснениями и без дождя.

Ночью около 5 градусов со знаком плюс.

В этот день в прошлом году в столице было 19 градусов тепла.

На юге Молдовы днем + 17, ночью +5. Переменная облачность.

На севере страны днем + 12, ночью около 0. На то он и север.

В общем, суббота будет комфортной, а в воскресенье жителей Молдовы ждёт до + 20!

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Что будет с ценами на квартиры в Кишиневе: Всего за 5 лет недвижимость стала вдвое дороже, продать «золотые» метры тяжело, купить — нереально.

По официальным данным, в Кишинёве и его пригородах за три месяца было продано всего 1 275 квартир — число сделок упало в три раза (далее…).

Дождутся не все: Ровно 26 лет понадобится Молдове, чтобы достичь уровня доходов в ЕС, если рост экономики, как хочет власть ПАС, будет 3 процента.

И об этом говорит не Кремль, а глава молдавского представительства Всемирного банка (далее…).

Если не съели — верните: В магазинах Молдовы обнаружены яйца, заражённые опасной для здоровья и жизни сальмонеллой.

Потребителей просят вернуть товар обратно в магазины (далее…).