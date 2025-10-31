Выходные в Молдове: Ноябрь бьёт прошлогодние рекорды — тепло и комфортно, синоптики уточняют, когда опять будет + 20

В Кишиневе днем + 14. Ветер 7 км/час, максимальные порывы — 19 км/час, ну, практически штиль. Облачно с прояснениями и без дождя.
Ночью около 5 градусов со знаком плюс.
В этот день в прошлом году в столице было 19 градусов тепла.
На юге Молдовы днем + 17, ночью +5. Переменная облачность.
На севере страны днем + 12, ночью около 0. На то он и север.
В общем, суббота будет комфортной, а в воскресенье жителей Молдовы ждёт до + 20!
