«Мы пока не дали разрешения»: Орбан обратился к Трампу с просьбой о России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с венгерской нефтяной отрасли. Об этом сообщил сам Трамп в беседе с журналистами.
«Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил», — уточнил Трамп.
Как заявил Орбан в эфире радио Kossuth, Будапешт активно ищет способы обойти запрет Евросоюза на импорт российской нефти и газа. Премьер-министр отметил, что Венгрия не намерена мириться с негативными последствиями этого решения. Он добавил, что борьба продолжается и для её успешного завершения требуются серьёзные манёвры и лидерские качества, особенно в условиях сильного внешнего давления.
Орбан предупредил, что полный отказ от российской энергии, которую он назвал недорогой и надёжной, приведёт к резкому росту тарифов для населения. Именно поэтому, по его словам, поиск альтернативных решений является для правительства приоритетной задачей. Политик также сообщил, что санкции уже затронули ряд российских нефтяных компаний, и сейчас обсуждаются варианты, которые позволят Будапешту минимизировать ущерб от ограничений.