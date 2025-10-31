«Мы пока не дали разрешения»: Орбан обратился к Трампу с просьбой о России

Орбан предупредил, что полный отказ от российской энергии, которую он назвал недорогой и надёжной, приведёт к резкому росту тарифов для населения. Именно поэтому, по его словам, поиск альтернативных решений является для правительства приоритетной задачей. Политик также сообщил, что санкции уже затронули ряд российских нефтяных компаний, и сейчас обсуждаются варианты, которые позволят Будапешту минимизировать ущерб от ограничений.