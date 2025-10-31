«Несколько видов онкологии, сахарный диабет, атеросклероз». Белорусский врач назвала болезни, которые провоцирует недостаток клетчатки в пище

Медик подчеркнула, что, надо взять за правило, каждый день есть овощи и фрукты, а также бобовые (чечевицу, фасоль), орехи, цельные злаки (не переработанные овес, пшеницу, неочищенный рис). Каждый день на тарелке должно быть по меньшей мере 400 грамм (5 порций) овощей и фруктов.