В Таганроге в работе по запуску отопления остаются восемь домов

В Таганроге работы по запуску отопления подходят к завершению. Как сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале, на конец пятницы, 31 октября, в работе остаются восемь домов, из них пять подключаются от модульной котельной на улице Александровской, 68.
— Сегодня наладка оборудования котельной завершается, работы будут продолжены 1 ноября, — отметила Светлана Камбулова.
На трех многоквартирных домах работы выполняют управляющие компании: «ТАВРИДА» и «МКД Сервис». В этих зданиях ведутся гидравлические испытания и устранение неисправностей внутридомовых систем.
В восстановлении сетей остается один дом — по адресу пер. Тургеневский, 34.
Напомним, 28 октября из-за порывов на тепловых сетях девять многоквартирных домов Таганрога временно остались без отопления.
— За сутки аварийные бригады выполнили большой объем работ на поврежденных участках", — сообщала тогда глава города.
