В Таганроге в работе по запуску отопления остаются восемь домов

В Таганроге работы по запуску отопления подходят к завершению. Как сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале, на конец пятницы, 31 октября, в работе остаются восемь домов, из них пять подключаются от модульной котельной на улице Александровской, 68.