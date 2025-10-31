Ричмонд
В Таганроге в работе по запуску отопления остаются восемь домов

В Таганроге почти все многоквартирные дома подключены к отоплению.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге работы по запуску отопления подходят к завершению. Как сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале, на конец пятницы, 31 октября, в работе остаются восемь домов, из них пять подключаются от модульной котельной на улице Александровской, 68.

— Сегодня наладка оборудования котельной завершается, работы будут продолжены 1 ноября, — отметила Светлана Камбулова.

На трех многоквартирных домах работы выполняют управляющие компании: «ТАВРИДА» и «МКД Сервис». В этих зданиях ведутся гидравлические испытания и устранение неисправностей внутридомовых систем.

В восстановлении сетей остается один дом — по адресу пер. Тургеневский, 34.

Напомним, 28 октября из-за порывов на тепловых сетях девять многоквартирных домов Таганрога временно остались без отопления.

— За сутки аварийные бригады выполнили большой объем работ на поврежденных участках", — сообщала тогда глава города.

