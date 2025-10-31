Мария Шукшина: миссия «Лістапада» — напоминать мировому сообществу, что культура служит человеку, а не наоборот

«Важная миссия “Лістапада” — напоминать мировому сообществу и нам с вами, что это культура для человека, для его духовного и нравственного роста, а не человек для культуры, когда он служит лишь средством зарабатывания денег для кино- и шоу-бизнеса. Очень важно все время об этом напоминать. Потому что сейчас акценты сместились. Коммерческое, развлекательное кино в приоритете, а это неправильно», — сказала Мария Шукшина.