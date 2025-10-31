Мария Шукшина: миссия «Лістапада» — напоминать мировому сообществу, что культура служит человеку, а не наоборот

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия «Лістапада» заключается в том, чтобы напоминать мировому сообществу, что культура служит человеку, а не наоборот. Таким мнением с журналистами поделилась советская и российская киноактриса и телеведущая, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина во Дворце Республики, где 31 октября стартовал XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад», передает корреспондент БЕЛТА.
«Важная миссия “Лістапада” — напоминать мировому сообществу и нам с вами, что это культура для человека, для его духовного и нравственного роста, а не человек для культуры, когда он служит лишь средством зарабатывания денег для кино- и шоу-бизнеса. Очень важно все время об этом напоминать. Потому что сейчас акценты сместились. Коммерческое, развлекательное кино в приоритете, а это неправильно», — сказала Мария Шукшина.
Она рассказала, что впервые присутствует на кинофестивале в Минске. Призналась, что впечатлена его масштабами. Сейчас предпочитают проводить подобные фестивали в небольших помещениях. А масштаб «Лістапада» поражает.
Заслуженная артистка РФ рассказала, что очень любит Беларусь. До ковида прожила здесь в общей сложности год или полтора года, работая в разных проектах. Влюблена в Минск, который считает шикарным городом. Здесь практически нет пробок и много зелени. «И, конечно, люди. Белорусы все те же — гостеприимные, радушные, искренние, любящие», — заключила она. -0-
Фото Андрея Синявского.