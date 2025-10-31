Слободин: эндовидеохирургия в Беларуси набирает обороты, подключаются и регионы

«Страны Азии имеют самый большой опыт в данных направлениях. Если мы говорим о наших китайских коллегах, в год на базе их центра выполняется порядка 1,4 тыс. операций по поводу рака желудка. Понятно, что ни нашей стране, ни Российской Федерации такого опыта не набрать, у нас нет стольких пациентов. А у них огромный опыт и они делятся им с нами», — сказал Юрий Слободин.