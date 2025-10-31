Слободин: эндовидеохирургия в Беларуси набирает обороты, подключаются и регионы

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эндовидеохирургия в Беларуси набирает обороты, подключаются и регионы, отметил в комментарии журналистам заместитель главного врача Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси Юрий Слободин на полях IV Международного эндовидеохирургического форума «На ростанях», передает корреспондент БЕЛТА.
«На базе нашей клиники образовательная программа по эндовидеохирургии началась 10 лет назад с 1-го съезда по лапароскопической хирургии, который прошел в Минске. Затем мы организовали школу эндоскопической хирургии», — поделился Юрий Слободин и добавил, что впоследствии был организован эндовидеохирургический форум «На ростанях».
По его словам, сегодня в стране эндовидеохирургия набирает обороты, особенно последние несколько лет, активно включились регионы. Указанный форум нацелен на то, чтобы донести до специалистов правильные подходы и методы современной малоинвазивной хирургии. А для этого приглашаются эксперты со всего мира.
Юрий Слободин рассказал, что в этот раз на форум прибыли представители ведущих центров РФ, в частности, Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова во главе с директором Игорем Хатьковым, НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова во главе с заведующим отделением абдоминальной онкологии Алексеем Карачуном и др.
Кроме этого, впервые на форуме присутствовали коллеги из Нанкинского медицинского университета Китая. Они продемонстрировали свою методику хирургического лечения рака желудка.
«Страны Азии имеют самый большой опыт в данных направлениях. Если мы говорим о наших китайских коллегах, в год на базе их центра выполняется порядка 1,4 тыс. операций по поводу рака желудка. Понятно, что ни нашей стране, ни Российской Федерации такого опыта не набрать, у нас нет стольких пациентов. А у них огромный опыт и они делятся им с нами», — сказал Юрий Слободин.
Он обратил внимание, что Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента Беларуси сегодня единственный центр, на базе которого выполняется хирургия рака желудка лапароскопическим методом. Эту методику внедрили в 2015 году. «На сегодня имеем большой опыт таких операций. И нам было приятно, имея такой опыт, посмотреть нюансы и подходы наших китайских коллег, чтобы перенять что-то. Таким образом, я надеюсь, улучшим качество оказания помощи нашим пациентам», — сказал он. -0-