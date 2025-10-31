Император спортзала: Дуров появился в необычном хэллоуинском образе и вызвал волну споров в Сети

Основатель Telegram Павел Дуров удивил публику, посетив спортзал в костюме римского императора Марка Аврелия. Неординарный поступок бизнесмена стал поводом для оживлённых дискуссий в сети.
из соцсетей.
По словам Павла Дурова, он выбрал этот образ в честь празднования Хэллоуина. Новость быстро разошлась по интернету, вызвав множество шуток и комментариев. Пользователи активно обсуждали необычный выбор костюма для тренировки. Не менее забавным на этом фоне выглядит вполне миловидный образ возлюбленной Дурова.
из соцсетей.
Многие отметили, что образ был проработан до мельчайших деталей. Это показалось необычным для занятого руководителя крупной международной компании. Реакция аудитории разделилась. Одни пользователи сочли это забавной выходкой, соответствующей духу праздника. Другие же увидели в этом действии намёк на философию стоицизма, с которым часто ассоциируют Марка Аврелия.
Ранее Павел Дуров в своём Telegram-канале анонсировал релиз новой игры. Он охарактеризовал этот продукт как увлекательную историю о противостоянии с подозрительными личностями, основанную на его собственном опыте побега из французской тюрьмы.