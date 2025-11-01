С 2026 года целевые места в вузах будут распределяться по новым правилам

Согласно проекту, с 2026 года целевые места будут устанавливаться детализировано — «с указанием конкретных заказчиков, форм обучения и образовательных программ».
Кроме того, результаты централизованного тестирования или централизованного экзамена, проводимых в Белоруссии, теперь могут использоваться для поступления и гражданами России.
Проект также предусматривает изменения для выпускников колледжей: они смогут поступать по внутренним вступительным испытаниям только при приеме на профильные программы высшего образования.