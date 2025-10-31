Ирина Пегова: в Минске живут мои лучшие друзья

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка РФ Ирина Пегова призналась журналистам, что любит Минск и с радостью приезжает сюда в гости к лучшим друзьям. Об этом она рассказала во Дворце Республики в Минске, где 31 октября стартовал XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад», передает корреспондент БЕЛТА.
«Минск люблю уже много лет. У меня здесь живут лучшие друзья — две семьи, которые я обожаю, поэтому с радостью сюда приезжаю, хожу к ним в гости, ем драники и моюсь в бане», — рассказала Ирина Пегова.
Отвечая на вопрос, какие картины она хотела бы посмотреть на кинофестивале в Минске в первую очередь, артистка обратилась к художественным работам. Также заметила, что любит документальные картины, но, скорее всего, не сможет их посмотреть, так как прибыла в белорусскую столицу всего на два дня.
А в целом Ирина Пегова рада приезду в Минск на кинофестиваль. «Когда проходит фестиваль кино, тем более международный, по нынешним временам это роскошь. Всегда очень интересно, полезно», — отметила она.
Народная артистка РФ добавила, что в Минске представит фильм «Дедушка», который снимали в Красноярском крае. Фильм будет показан в конкурсной программе. -0-
Фото Андрея Синявского.