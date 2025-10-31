Минобразования: в этом учебном году китайский язык изучают более 5,5 тыс. человек

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В текущем учебном году китайский язык в качестве учебного предмета изучают более 5,5 тыс. обучающихся учреждений общего среднего и высшего образования. Об этом сообщил заместитель министра образования Владимир Долженков на вручении ежегодной премии посла КНР в Белорусском государственном университете иностранных языков, передает корреспондент БЕЛТА.
Посол Китая: все больше белорусских студентов выбирают изучение китайского языка.
«Учреждения обеспечены полным курсом отечественных учебных пособий с электронными приложениями. Работа по их совершенствованию продолжается. На официальном образовательном портале Беларуси созданы информационно-обучающие сегменты с материалами о системе образования и культуре Китая, материалами для изучения китайского языка», — сказал Владимир Долженков.
Замминистра отметил, что более 30 лет отношения Беларуси и Китая развиваются динамично, результативно и сегодня вышли на уровень всестороннего стратегического партнерства. По его мнению, основу этих отношений заложили главы двух государств. Благодаря этим усилиям сформирован колоссальный потенциал для развития двухстороннего взаимного сотрудничества.
«В основе нашего взаимодействия — акцент на обучающуюся молодежь и подготовку кадров. С учетом реализации совместных белорусско-китайских инновационных проектов, включая индустриальный парк “Великий камень”, и возрастающего спроса на специалистов, способных использовать китайский язык в профессиональной деятельности, мы придаем большое значение популяризации, поддержке и расширению возможностей изучения китайского языка», — рассказал он.
На протяжении без малого 20 лет ведется планомерная работа, позволяющая достигнуть данной цели. Так, в июле текущего года Министерством образования утверждена стратегия развития и преподавания китайского языка в учреждениях образования Республики Беларусь до 2030 года. Она предусматривает реализацию широкого комплекса мероприятий, создающих условия для подготовки высококлассных специалистов со знанием китайского языка.
«Подтверждением эффективности данной работы является тот факт, что большинство выпускников учреждений общего среднего образования к моменту завершения обучения имеют сертификаты о сдаче HSK не ниже 4 уровня. Большое внимание уделяется вопросу обеспечения учреждений образования педагогическими кадрами в области китайского языка. Так, созданный на базе Белорусского государственного университета иностранных языков факультет китайского языка и культуры в текущем году осуществит уже девятый выпуск учителей китайского языка. На протяжении восьми лет в институте китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета успешно осуществляется переподготовка по китайскому языку учителей общеобразовательных школ. Реализация данной экспериментальной программы позволяет обеспечить в максимально сжатые сроки школы специалистами со знаниями китайского языка», — подчеркнул замминистра.
Кроме того, среди учреждений общего среднего образования существует 29 ресурсных центров по изучению китайского языка и культуры. «Работа в данном направлении продолжается. В нашей стране открыты уже семь институтов Конфуция, прорабатывается возможность открытия в ближайшее время еще двух институтов», — добавил замминистра.
По его словам, в последнее время возрастает количество белорусской молодежи, которая демонстрирует высокие достижения на национальных международных конкурсах и олимпиадах на знание китайского языка. Он обратил внимание также на высокий интерес молодежи к отборочному туру конкурса «Китайский язык — мой» в Республике Беларусь.
Работа по изучению государственных языков двух стран осуществляется на взаимной основе. Уже в четырех университетах КНР открыта специальность «белорусский язык», действуют 12 центров изучения Беларуси. "В министерствах образования двух стран ведется работа по согласованию межведомственного соглашения о сотрудничестве в области обучения китайскому языку, — дополнил Владимир Долженков.
Ректор Белорусского государственного университета иностранных языков Наталья Лаптева добавила, что развитие национальной школы обучения китайскому языку и культуре видится одним из важнейших условий для дальнейшего успешного продвижения сотрудничества между Китаем и Беларусью.
«Настоящие достижения школьников, студентов, слушателей, учителей и учреждений образования — наш общий вклад в формирование сообщества единой судьбы Беларуси и Китая. Ежегодно мы встречаемся на данной церемонии, чтобы поздравить учителей и учеников с высокими результатами их кропотливой и настойчивой работы, познакомиться с представителями лучшего педагогического опыта в области преподавания китайского языка и культуры, вдохновиться для дальнейшего поиска эффективных форм взаимодействия технологий обучения и развития талантливых детей и молодежи», — сказала она.
В июне 2024 года на базе БГУИЯ было создано Республиканское общественное объединение преподавателей китайского языка. «Полагаю, что данная площадка позволит интенсивнее обмениваться опытом и повышать качество подготовки молодого поколения белорусских специалиста на знание китайского языка», — отметила ректор. -0-