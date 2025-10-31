Минобразования: в этом учебном году китайский язык изучают более 5,5 тыс. человек

«Подтверждением эффективности данной работы является тот факт, что большинство выпускников учреждений общего среднего образования к моменту завершения обучения имеют сертификаты о сдаче HSK не ниже 4 уровня. Большое внимание уделяется вопросу обеспечения учреждений образования педагогическими кадрами в области китайского языка. Так, созданный на базе Белорусского государственного университета иностранных языков факультет китайского языка и культуры в текущем году осуществит уже девятый выпуск учителей китайского языка. На протяжении восьми лет в институте китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета успешно осуществляется переподготовка по китайскому языку учителей общеобразовательных школ. Реализация данной экспериментальной программы позволяет обеспечить в максимально сжатые сроки школы специалистами со знаниями китайского языка», — подчеркнул замминистра.