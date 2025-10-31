Ричмонд
Лукашенко фразой «пошли на» ответил на требование США извиниться перед Литвой

Вашингтон требовал от Белоруссии извиниться перед Литвой за запуск метеозондов, которые нарушили воздушное пространство страны. Об этом в пятницу, 31 октября, заявил президент Александр Лукашенко. Он добавил, что в сложившейся ситуации не видит ни своей вины, ни вины белорусов.

Белорусский лидер отметил, что переговоры с американской стороны идут «тяжело».

— Буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики (метеозонды — прим. «ВМ») полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти, и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я говорю: «Пошли на…» И так далее, — рассказал Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.

Он объяснил, что Белоруссия и лично он готовы извиниться только в случае, «если будем виноваты», передает агентство БелТа.

В тот же день Александр Лукашенко подтвердил планы поставить российский ракетный комплекс «Орешник» на боевое дежурство в декабре и назвал его «страшным оружием». Кроме того, белорусский лидер призвал остальные страны «не нарываться», пригрозив в противном случае «бахнуть по ним».

