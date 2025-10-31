Лукашенко фразой «пошли на» ответил на требование США извиниться перед Литвой

— Буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики (метеозонды — прим. «ВМ») полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти, и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я говорю: «Пошли на…» И так далее, — рассказал Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.