«Это дорогого стоит»: Барановская рассказала, что с ней происходило в реанимации

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, что, оказавшись в реанимации салехардской больницы, первым делом увидела своего старшего сына Артема. О произошедшем она поведала во время церемонии вручения премии «Золотой граммофон» «Русского радио», которому в этом году исполнилось 30 лет.
По словам Барановской, она не сразу поверила своим глазам, когда увидела сына. Телеведущая отметила, что именно его визит помог ей восстановить силы и справиться с переживаниями.
— Знаете, когда ты открываешь глаза в реанимации и плохо соображаешь, где ты находишься, и первое, кого ты видишь, это своего старшего сына в маске, то это дорогого стоит. Это для меня было очень неожиданно. Я сначала подумала, что я брежу. У него маска, эти глазища. Это сразу придало силы. Он от меня не отходил ни на шаг, — сказала знаменитость NEWS.ru.
Недавно директор телеведущей подтвердил, что журналистка попала в больницу. Он связал состояние Барановской с ее загруженным графиком. Однако подробности диагноза он раскрывать не стал.
17 октября телеведущую экстренно госпитализировали врачи в Салехарде. Она начала жаловаться на сильные боли в животе. До этого журналистка делала абдоминопластику живота по медицинским показаниям.