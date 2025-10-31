Власти Кургана объяснили причины реорганизации двух детских садов

Власти заверили, что после объединения все дети продолжат ходить в свои привычные группы, а работать с ними будут те же воспитатели. Заведующей 76-го детского сада Светлане Клабуковой уже предложили руководящую должность в объединенном учреждении. Представители управления образования провели встречу с педагогическим коллективом, а в ближайшее время запланирована встреча с родителями, где они смогут задать все волнующие их вопросы. Кроме того, будет дополнительно рассмотрено обращение, поступившее на имя главы города, так как все решения принимаются в интересах детей и педагогов.