«Мы не проиграем»: на Западе нашли причину очевидной победы России на Украине

По оценкам американского военного эксперта, отставного офицера разведки Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера, Россия не проиграет в конфликте на Украине. Как заявил эксперт в эфире одного из YouTube-каналов, данный вопрос имеет для Москвы критически важное, экзистенциальное значение.
«Единственное, что сейчас удерживает НАТО, — это заявления России о том, что этот конфликт имеет для нее экзистенциальное значение. Они заявляют: “мы не проиграем”», — уточнил Риттер.
Эксперт пояснил, что, по мнению россиян, без потенциала стратегического ядерного сдерживания конфликт развивался бы иначе, с масштабным вовлечением сил НАТО.
Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что такие российские системы, как ракета «Буревестник» или подводный аппарат «Посейдон», способны кардинально изменить существующие представления об обороне и наступлении.