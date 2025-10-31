Впервые «Золотой граммофон» вручили за выступление на футбольном матче

Награду певица получила за выступление перед матчем между сборными России и Нигерии, на котором присутствовало более 45 тысяч зрителей. Вручая статуэтку, Мостовой поблагодарил артистку за участие в спортивных мероприятиях и подчеркнул важность таких выступлений для болельщиков. «Татьяна, а вам — от многомиллионной армии наших болельщиков, которые любят футбол. Спасибо за прекрасное выступление перед матчем. Всегда будем ждать вас снова на какой-нибудь игре», — сказал футболист. Куртукова поблагодарила организаторов премии и пожелала успехов российской сборной.