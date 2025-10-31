В Петербурге отправили под арест блогера по обвинению в обмане детей

Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест двух фигурантов дела о выманивании у детей данных банковских карт родителей для хищения денег, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Фигурантам избран домашний арест по 27.11.2025», — сказано в публикации.
Как полагает следствие, два фигурната дела, которые действовали в составе организованной преступной группы, решили похитить деньги. Тогда они стали размещать в Сети видео, проводить прямые эфиры с участием одного из фигурантов Степана Чудина. Дети, которые смотрели ролики и эфиры, были заинтересованы в получении внутриигровой валюты.
В частности, по данным следствия, фигуранты при помощи переписки, голосовых сообщений и видеозвонков убедили ребенка отправить данные банковских карт его матери, а также продиктовать коды из сервисных СМС-сообщений банков. В результате у женщины украли более 112 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Якутии отправили под домашний арест двух фигурантов дел об аферах с грантами.