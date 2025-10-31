В Петербурге отправили под арест блогера по обвинению в обмане детей

Как полагает следствие, два фигурната дела, которые действовали в составе организованной преступной группы, решили похитить деньги. Тогда они стали размещать в Сети видео, проводить прямые эфиры с участием одного из фигурантов Степана Чудина. Дети, которые смотрели ролики и эфиры, были заинтересованы в получении внутриигровой валюты.