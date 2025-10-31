Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге отправили под арест блогера по обвинению в обмане детей

Фигурантам дела об обмане детей избрали в Санкт-Петербурге меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест двух фигурантов дела о выманивании у детей данных банковских карт родителей для хищения денег, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Фигурантам избран домашний арест по 27.11.2025», — сказано в публикации.

Как полагает следствие, два фигурната дела, которые действовали в составе организованной преступной группы, решили похитить деньги. Тогда они стали размещать в Сети видео, проводить прямые эфиры с участием одного из фигурантов Степана Чудина. Дети, которые смотрели ролики и эфиры, были заинтересованы в получении внутриигровой валюты.

В частности, по данным следствия, фигуранты при помощи переписки, голосовых сообщений и видеозвонков убедили ребенка отправить данные банковских карт его матери, а также продиктовать коды из сервисных СМС-сообщений банков. В результате у женщины украли более 112 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Якутии отправили под домашний арест двух фигурантов дел об аферах с грантами.