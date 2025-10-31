Telegram в России добавил вход в аккаунт по электронной почте

Пользователи могут привязать e-mail к учётной записи и использовать его для входа на новых устройствах, подтверждая личность через код доступа. Функция доступна во всех версиях мессенджера — для мобильных устройств и компьютеров. Ранее в аккаунт можно было пойти через QR-код и по номеру телефона.